Україна

Тренер підбив підсумки поразки в Полтаві.

Головний тренер Ворскли Сергій Долганський прокоментував поразку від Шахтаря (0:5) в першому турі УПЛ.

"Аналіз одразу після гри завжди емоційний. Результат впливає на наші емоції та бачення. Ми спробували зіграти з Шахтарем за схемою 4–2–3–1, хоча раніше використовували іншу. Готувалися до поєдинку, але пропустили легкі голи в першому таймі: два удари в площину – два голи.

Добре почали другий тайм, мали нагоди, які потрібно було реалізовувати, та знову отримали гол. Дежавю з минулим сезоном, коли елементарні моменти завершуються пенальті в наші ворота. Потім намагалися грати активніше, накривати, але припустилися помилок і пропустили м’ячі.



Перші матчі чемпіонату більше про емоції. Є певне хвилювання, і не завжди зрозуміло, у якому стані починаєш сезон. Товариські та офіційні поєдинки мають зовсім різний накал. Ми припускалися помилок, які важко виправити, – вони помітні та повторюються. Розраховуєш на те, що, помиляючись, футболіст аналізуватиме та прогресуватиме, але поки що дехто повторює свої помилки", — сказав коуч.

Огляд матчу Ворскла — Шахтар вже на Football.ua.