Україна

Захисник покидає Одесу.

Захисник Чорноморця Володимир Салюк оголосив про відхід з одеської команди.

"Хочу висловити глибоку вдячність за всю підтримку, яку я отримував від Вас протягом усієї своєї кар’єри. Мій шлях розпочався в СДЮШОР Чорноморець, потім я грав за футбольний клуб Атлетик, після чого підписав професійний контракт з футбольним клубом Балкани. З волі долі мені випала честь грати за футбольний клуб Чорноморець. Цей клуб з дитинства був у моєму серці, і я вдячний за наданий шанс, який допоміг мені зробити наступний крок у моїй кар’єрі.



Цей крок привів мене спочатку в юнацьку збірну України з футболу, а потім в олімпійську збірну. Проте зараз настав час прощатися. Я роблю наступний крок у своїй кар’єрі. Одеса завжди залишиться в моєму серці, тому що це мій дім, тут я почав свій життєвий шлях, тут мене виховали і тут я став професійним футболістом.



Ці чотири з половиною роки були неймовірно важкими. Спочатку пандемія COVID-19, потім повномасштабна війна. Я хочу подякувати ЗСУ за те, що вони дають нам можливість жити і займатися улюбленою справою. Я не прощаюся, я лише сподіваюся, що повернуся до Одеси більш сильним і загартованим футболістом.



Також хочу подякувати тренерському штабу та всім співробітникам футбольного клубу Чорноморець. Всім тім тренерам і співробітникам, які були в моїй кар’єрі з самого початку, з дитинства. Це ті люди, які допомогли мені стати професійним футболістом і досягти успіху", — написав Салюк в Інстаграм.

Ймовірно, наступним клубом Володимира буде Металіст 1925.