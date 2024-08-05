Україна

Луганська команда підписала ще одного новачка.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Миная Тимуром Корабліном.

Деталі угоди з 22-річним українцем не розголошуються.

Минулого сезону Кораблін виступав за Минай, у складі якого провів 23 матчі, забив чотири м'ячі та віддав два асисти.

Також Тимур вже встиг провести два офіційні матчі цього сезону за Минай в рамках міні-турніру за місце в УПЛ, де закарпатці поступилися Лівому Берегу.

У першому турі Зоря обіграла Інгулець (2:1), а у другому турі зіграє проти Чорноморця.