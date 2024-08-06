Україна

Сергій Палкін вкотре задекларував амбіції Шахтаря.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін поділився думками після нагородження "гірників" золотими медалями минулого чемпіонату.

"Сьогодні ми зібралися, аби отримати нагороди, за які змагалися весь минулий сезон, – золоті медалі чемпіонату України. Хочу привітати всіх, хто доклав дуже великих зусиль до цього успіху: футболістів, тренерів, медичний та адміністративний персонал. Усіх, хто день за днем дуже важко і наполегливо працював на цей результат, хто здобував перемогу за перемогою і завдяки кому врешті ми сьогодні отримуємо золоті медалі.

До цього чемпіонства нас привів наш головний тренер Маріно Пушич та його тренерський штаб. Це їхнє перше велике досягнення в Шахтарі, і я впевнений, що не останнє. Вважаю, у нас попереду дуже-дуже багато перемог. І я хочу ще побажати успіху у новому сезоні.

Як каже президент нашого клубу Рінат Ахметов, кожного сезону ми повинні тримати в руках золоті медалі чемпіонів України, тому що цей колір дуже личить Шахтарю", — сказав Палкін.