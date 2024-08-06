Сергій Палкін вкотре задекларував амбіції Шахтаря.
Сергій Палкін, Шахтар
06 серпня 2024, 12:36
Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін поділився думками після нагородження "гірників" золотими медалями минулого чемпіонату.
"Сьогодні ми зібралися, аби отримати нагороди, за які змагалися весь минулий сезон, – золоті медалі чемпіонату України. Хочу привітати всіх, хто доклав дуже великих зусиль до цього успіху: футболістів, тренерів, медичний та адміністративний персонал. Усіх, хто день за днем дуже важко і наполегливо працював на цей результат, хто здобував перемогу за перемогою і завдяки кому врешті ми сьогодні отримуємо золоті медалі.
До цього чемпіонства нас привів наш головний тренер Маріно Пушич та його тренерський штаб. Це їхнє перше велике досягнення в Шахтарі, і я впевнений, що не останнє. Вважаю, у нас попереду дуже-дуже багато перемог. І я хочу ще побажати успіху у новому сезоні.
Як каже президент нашого клубу Рінат Ахметов, кожного сезону ми повинні тримати в руках золоті медалі чемпіонів України, тому що цей колір дуже личить Шахтарю", — сказав Палкін.