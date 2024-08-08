Україна

Кияни готові відпускати своїх лідерів лише у топові чемпіонати.

Пресаташе київського Динамо Андрій Шахов прокоментував чутки щодо можливого трансферу півзахисника Миколи Шапаренка до турецького Трабзонспору.

Сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що турки запропонували за 25-річного українця 5,5 мільйонів євро.

"У ЗМІ активно розповсюджують новину, що Трабзонспор зробив пропозицію Динамо щодо трансферу Миколи Шапаренка. Щоб поставити крапку в цих чутках, повідомляю, що інформація жодним чином не відповідає дійсності.

Керівництво клубу високо цінує талант і майстерність Шапаренка. Продавати гравців заради продажу Динамо не буде. Важливо, щоб наші футболісти рухалися вперед, розвивалися та прославляли свою країну на міжнародній арені.

Тому Динамо готове розглядати реальні пропозиції по Шапаренку виключно з топчемпіонатів", — написав Шахов у Telegram-каналі Динамо Київ.

Раніше повідомлялося, що Владислав Ванат зацікавив Інтер.