Україна

Команда перемогла важкого суперника.

Захисник Полісся Сергій Чоботенко прокоментував перемогу над Шахтарем (1:0) в матчі УПЛ.

"Наскільки складно давалася гра? В нас тут є оцінки і там максимальна — 10, тому я поставлю 12 по складності. Дуже важко було, команда – герої. Думаю, всі бачили як ми віддавались на полі, багато сил віддали. Я вітаю команду з цією перемогою, це було дуже відважно.

Гол? Вбіг та пробив. Книш дуже щасливий, адже він довго цього чекав. Тренер рік чекав, щоб я забив, також працював індивідуально з Гітченком. Я вітаю і себе, і Книша, і Гітченка, і команду в цілому", — сказав Чоботенко.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Полісся у рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25.