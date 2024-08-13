Україна

Захисник МЮ оговтується після пошкодження.

Захисник МЮ Люк Шоу пропустить старт сезону через травму, повідомляє Фабріціо Романо.

За даними джерела, англієць отримав пошкодження литкового м'яза на початку передсезонної підготовки.

Він працює над своєю реабілітацією, щоб бути готовим до матчів, але точно не зіграє в найближчих поєдинках.

В минулому сезоні Шоу зіграв лише 15 матчів, пропустивши більшу частину кампанії через травму. В активі 29-річного англійця 1 гольова передача.