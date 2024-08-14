Сьогодні в Будинку футболу відбулося жеребкування третього попереднього етапу Vbet Кубку України сезону-2024/2025.

У ньому взяли участь 16 команд — дев'ять переможців другого попереднього етапу та сім команд УПЛ із найнижчим рейтингом за результатами минулого сезону.

Третій попередній етап Vbet Кубку України-2024/2025

Пробій (Городенка) — Інгулець (Петрове) 

Минай (Минай) — Вікторія (Суми)

Карпати (Львів) — Чорноморець (Одеса) 

Колос (Ковалівка) — Оболонь (Київ)

Металіст 1925 (Харків) — Верес (Рівне)

Олімпія (Савинці) — Зоря (Луганськ)

Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.) — Буковина (Чернівці)

Кудрівка (Кудрівка) — ЮКСА (Тарасівка)           

Базова дата матчів третього попереднього раунду — 21 серпня.

Фінальний матч Кубку України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення фінального матчу має визначити Виконком УАФ.