Маємо декілька цікавих пар.
Вячеслав Шевчук та Олександр Хацкевич, фото УАФ
14 серпня 2024, 14:22
Сьогодні в Будинку футболу відбулося жеребкування третього попереднього етапу Vbet Кубку України сезону-2024/2025.
У ньому взяли участь 16 команд — дев'ять переможців другого попереднього етапу та сім команд УПЛ із найнижчим рейтингом за результатами минулого сезону.
Третій попередній етап Vbet Кубку України-2024/2025
Пробій (Городенка) — Інгулець (Петрове)
Минай (Минай) — Вікторія (Суми)
Карпати (Львів) — Чорноморець (Одеса)
Колос (Ковалівка) — Оболонь (Київ)
Металіст 1925 (Харків) — Верес (Рівне)
Олімпія (Савинці) — Зоря (Луганськ)
Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.) — Буковина (Чернівці)
Кудрівка (Кудрівка) — ЮКСА (Тарасівка)
Базова дата матчів третього попереднього раунду — 21 серпня.
Фінальний матч Кубку України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення фінального матчу має визначити Виконком УАФ.