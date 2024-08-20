Україна

Український хавбек розповів про свою футбольну мрію.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков прокоментував своє бажання перебратися в один топ-чемпіонатів, а також поділився думками про минулий Євро-2024.

"Я мрію грати в європейській топ-5 лізі. Але підготуватися до цього складно – ти все відчуєш лише там. Це інший менталітет, інша культура, інша мова, але я готовий прийняти цей виклик і чекаю його з нетерпінням. Я вивчаю англійську.

У мене є знайомі та друзі, які воюють. Важко зосередитись на футболі, але я розумію, що це єдиний шанс прославити нашу країну у європейському масштабі. Спортивні досягнення, кожна гра за збірну чи у Лізі чемпіонів — це неймовірний шанс показати всьому світу, на що здатна наша країна, наскільки вона смілива та незалежна. І щоразу нагадувати, що вторгнення росії приносить багато страху та горя нашому народу, і це потрібно припинити.

Ми розчаровані результатом на Євро-2024, ми хотіли більшого. Але це був неймовірний досвід нашої команди. Ми не виправдовуємось. Зараз немає сенсу говорити про молодість, у нас якісна команда, яка мала як мінімум вийти з групи.

Мудрик? Михайло — неймовірний гравець, він не має верхньої межі, і він може виграти Золотий м'яч завдяки своїм якостям, але все залежить тільки від нього. Я вірю, що він зможе виявити свої найкращі якості. Україна — неймовірно талановита країна, і він — чудовий приклад", — наводить слова Судакова The Guardian.

Раніше повідомлялося, що Судаков опинився в десятці рейтингу гравців U-23, найбільш готових до топ-5 чемпіонатів за версією CIES.