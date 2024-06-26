Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Обидва гравці вийшли у стартовому складі збірної України на матч проти Бельгії.

Наразі відбувається поєдинок третього туру групового етапу Євро-2024, у якому зустрічаються збірні України та Бельгії.

У цьому матчі у стартовому складі вийшли захисник Олександр Тимчик та півзахисник Георгій Судаков, для яких ця зустріч стала 20 у футболках збірної України.

Свій перший матч Тимчик провів у 2020 році проти Швейцарії. На його рахунку один гол та чотири асисти.

Судаков дебютував за "синьо-жовтих" у 2021 році і з того часу забив два м'ячі та віддав чотири гольові передачі.