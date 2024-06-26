Обидва гравці вийшли у стартовому складі збірної України на матч проти Бельгії.
Георгій Судаков, Getty Images
26 червня 2024, 20:22
Наразі відбувається поєдинок третього туру групового етапу Євро-2024, у якому зустрічаються збірні України та Бельгії.
У цьому матчі у стартовому складі вийшли захисник Олександр Тимчик та півзахисник Георгій Судаков, для яких ця зустріч стала 20 у футболках збірної України.
Свій перший матч Тимчик провів у 2020 році проти Швейцарії. На його рахунку один гол та чотири асисти.
Судаков дебютував за "синьо-жовтих" у 2021 році і з того часу забив два м'ячі та віддав чотири гольові передачі.