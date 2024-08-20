Обидва футболісти перебували в орендах у закордонних клубах.
Таулян Сефері, Getty Images
20 серпня 2024, 23:41
Нападник Таулян Сефері та півзахисник Еннур Тотре знову стали гравцями полтавської Ворскли, повідомляє прес-служба клубу.
Обидва футболісти повернулися до складу команди Сергія Долганського після того, як у них закінчилися орендні угоди.
Сефері виступав за клуб Бані Яс в ОАЕ, який мав опцію викупу 27-річного албанця. На його рахунку 28 матчів, 12 голів та п'ять асистів.
Водночас, 27-річний представник Північної Македонії Тотре виступав за Шкендію на своїй батьківщині. Він провів 33 матчі, забив п'ять голів та віддав три асисти. Також він провів один матч цього сезону в рамках кваліфікації Ліги конференцій.
Після трьох турів Ворскла набрала шість очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.
Свій наступний матч полтавці проведуть проти львівських Карпат – 31 серпня, оскільки вони пропускають четвертий тур через перенесену гру з київським Динамо.