Україна

Обидва футболісти перебували в орендах у закордонних клубах.

Нападник Таулян Сефері та півзахисник Еннур Тотре знову стали гравцями полтавської Ворскли, повідомляє прес-служба клубу.

Обидва футболісти повернулися до складу команди Сергія Долганського після того, як у них закінчилися орендні угоди.

Сефері виступав за клуб Бані Яс в ОАЕ, який мав опцію викупу 27-річного албанця. На його рахунку 28 матчів, 12 голів та п'ять асистів.

Водночас, 27-річний представник Північної Македонії Тотре виступав за Шкендію на своїй батьківщині. Він провів 33 матчі, забив п'ять голів та віддав три асисти. Також він провів один матч цього сезону в рамках кваліфікації Ліги конференцій.

Після трьох турів Ворскла набрала шість очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.

Свій наступний матч полтавці проведуть проти львівських Карпат – 31 серпня, оскільки вони пропускають четвертий тур через перенесену гру з київським Динамо.