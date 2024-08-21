Україна

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В середу, 21 серпня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубка України, у якому зустрінуться ковалівський Колос та київська Оболонь.

Поєдинок відбудеться у селі Ковалівка на стадіоні Колос. Стартовий свисток прозвучить о 17:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Колос — Оболонь:

Для обох команд це буде перший матч у поточному розіграші турніру.

Ковалівці стартували в УПЛ із нічиїх проти Оболоні (2:2) та Інгульця (0:0), а також програли Чорноморцю (0:1), тоді як кияни програвали Руху (0:4) та Ворсклі (0:2).