У 24-річного ганця був діагностований розрив меніска.
Марк Ассінор, ФК ЛНЗ
22 серпня 2024, 20:47
Нападник ЛНЗ Марк Ассінор не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.
24-річний ганець отримав ушкодження у минулому матчі третього туру УПЛ проти львівського Руху (3:1).
За результатами медичного обстеження у футболіста було виявлено розрив меніска та надрив медіальної зв'язки колінного суглоба.
Найближчим часом Марк перенесе операцію, а на його відновлення знадобиться близько трьох місяців.
Нинішнього сезону Ассінор провів три матчі, в яких забив один гол.