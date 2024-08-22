Україна

У 24-річного ганця був діагностований розрив меніска.

Нападник ЛНЗ Марк Ассінор не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

24-річний ганець отримав ушкодження у минулому матчі третього туру УПЛ проти львівського Руху (3:1).

За результатами медичного обстеження у футболіста було виявлено розрив меніска та надрив медіальної зв'язки колінного суглоба.

Найближчим часом Марк перенесе операцію, а на його відновлення знадобиться близько трьох місяців.

Нинішнього сезону Ассінор провів три матчі, в яких забив один гол.