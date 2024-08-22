Українець продовжить виступати у складі клубу АПЛ до літа 2025 року.
Георгій Єрмаков, ФК Олександрія
22 серпня 2024, 22:45
Олександрія у своєму Telegram-каналі оголосила про трансфер воротаря Георгія Єрмакова до ізраїльського Маккабі Хайфа.
За домовленістю 22-річний українець виступатиме у складі команди Руслана Ротаня до літа 2025 року, після чого переїде до Ізраїлю. Сума трансферу становила 100 тисяч євро.
Нинішнього сезону Єрмаков провів два матчі, в яких пропустив один гол.
Також додамо, що раніше склад Маккабі Хайфа поповнив український захисник київського Динамо Олександр Сирота.