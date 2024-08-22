Україна

Українець продовжить виступати у складі клубу АПЛ до літа 2025 року.

Олександрія у своєму Telegram-каналі оголосила про трансфер воротаря Георгія Єрмакова до ізраїльського Маккабі Хайфа.

За домовленістю 22-річний українець виступатиме у складі команди Руслана Ротаня до літа 2025 року, після чого переїде до Ізраїлю. Сума трансферу становила 100 тисяч євро.

Нинішнього сезону Єрмаков провів два матчі, в яких пропустив один гол.

Також додамо, що раніше склад Маккабі Хайфа поповнив український захисник київського Динамо Олександр Сирота.