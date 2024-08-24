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Владислав Приймак розповів як проходить підготовка до матчу проти Полісся.

Півзахисник Оболоні Владислав Приймак прокоментував підготовку своєї команди до матчу УПЛ проти житомирського Полісся.

"Звичайно, гра проти Колосу видалась досить важкою, адже ми грали 120 хвилин, і це втомило команду. Але те, що є позитивний результат і перемога, і прохід в наступний раунд, це додало команді позитиву і психологічної впевненості перед наступною грою. Тому цей баланс, що ми зіграли ці 120 хвилин, і перемога, вирівнявся за рахунок того, що позитивний настрій в команди.

Жест після удару в серії пенальті на камеру? Моя дружина відчувала, що буде серія пенальті. Два дні перед грою просила не йти бити, бо буде дуже сильно хвилюватися. І донечка так само казала, що не треба. Але я все ж таки вирішив і був впевнений, що заб’ю.

Ми не боїмося ніякого суперника. Це кубкова гра, вона є одна і проходить один суперник в грі. Тому будь-яка команда, неважливо з якої ліги, може здобувати позитивний результат з будь-якою командою. Тому чи випаде команда з другої ліги, з першої, чи те ж саме Динамо, чи Шахтар, нам немає різниці. Ми будемо виходити і старатися зробити все, щоб грати в наступному раунді.

Ми розуміємо, що Полісся досить хороша команда. Дуже добре вони підсилились. У них новий тренерський штаб, цікавий футбол показують. Але ми зробимо все для того, щоб повторити, можливо навіть покращити результат попередній.

Перемога в кубку, це в першу чергу позитивний настрій. Тому що такі ігри, як з Ворсклою, такі ігри, як з Рухом, вони команду психологічно вибивають. А коли є перемога, і знову ж таки повторюсь, неважливо, що ми грали 120 хвилин, вона швидко приходить ця втома", — наводить слова Приймака прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Полісся – Оболонь відбудеться завтра, 25 серпня, о 13:00 за Києвом.