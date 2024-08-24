Владислав Приймак розповів як проходить підготовка до матчу проти Полісся.
Владислав Приймак, ФК Оболонь
24 серпня 2024, 15:24
Півзахисник Оболоні Владислав Приймак прокоментував підготовку своєї команди до матчу УПЛ проти житомирського Полісся.
"Звичайно, гра проти Колосу видалась досить важкою, адже ми грали 120 хвилин, і це втомило команду. Але те, що є позитивний результат і перемога, і прохід в наступний раунд, це додало команді позитиву і психологічної впевненості перед наступною грою. Тому цей баланс, що ми зіграли ці 120 хвилин, і перемога, вирівнявся за рахунок того, що позитивний настрій в команди.
Жест після удару в серії пенальті на камеру? Моя дружина відчувала, що буде серія пенальті. Два дні перед грою просила не йти бити, бо буде дуже сильно хвилюватися. І донечка так само казала, що не треба. Але я все ж таки вирішив і був впевнений, що заб’ю.
Ми не боїмося ніякого суперника. Це кубкова гра, вона є одна і проходить один суперник в грі. Тому будь-яка команда, неважливо з якої ліги, може здобувати позитивний результат з будь-якою командою. Тому чи випаде команда з другої ліги, з першої, чи те ж саме Динамо, чи Шахтар, нам немає різниці. Ми будемо виходити і старатися зробити все, щоб грати в наступному раунді.
Ми розуміємо, що Полісся досить хороша команда. Дуже добре вони підсилились. У них новий тренерський штаб, цікавий футбол показують. Але ми зробимо все для того, щоб повторити, можливо навіть покращити результат попередній.
Перемога в кубку, це в першу чергу позитивний настрій. Тому що такі ігри, як з Ворсклою, такі ігри, як з Рухом, вони команду психологічно вибивають. А коли є перемога, і знову ж таки повторюсь, неважливо, що ми грали 120 хвилин, вона швидко приходить ця втома", — наводить слова Приймака прес-служба клубу.
Нагадаємо, матч Полісся – Оболонь відбудеться завтра, 25 серпня, о 13:00 за Києвом.