Україна

Керманич Олександрії висловився про успіх у матчі з Шахтарем.

Олександрія у матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі сенсаційно обіграла донецький Шахтар (4:3).

Головний тренер олександрійців Руслан Ротань поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Дуже приємно перемагати, тим паче чемпіона України, тим паче найбільш граючу команду в Україні. Емоцій дуже багато. Початок матчу ми трошки втратили, але ці два швидкі пропущені голи підбадьорили нас. Коли забили перший гол, то повірили, що можемо більше. А коли ми зрівняли рахунок, то в другому таймі психологічна ситуація вже була на нашу користь.

Мені дуже сподобалася команда, особливо в другому таймі, в якому ми працювали на оборону агресивно та компактно, не сідали низько та продовжували пресингувати суперника. Про це ми й просили хлопців. Все, що стосується оборони, в нас вийшло добре.

Що стосується атакувального потенціалу, нам однозначно потрібно покращуватися. Але ми розуміли, з ким ми грали. На сьогодні я задоволений тим, що ми перемогли. Але будемо прагнути покращувати свою гру.

Коли ти граєш проти «Шахтаря», то перш за все потрібен настрій. Настрій та характер зіграли ключову роль. Програючи 0:2, ми вирвали матч. Не назву багато команд в Україні, які перемагали «Шахтар», програючи 0:2. Тому це дуже позитивний для нас момент. Віра в нас, в себе, в те, що ми робимо — головний плюс сьогоднішнього матчу.

Те, що Філіппов зробив — цього завжди вимагають від форварда. Він завжди чекав якихось помилок, особливо коли Шахтар кинув всі сили вперед та завалив трішки позиції ззаду. Олександр скористався цим. Він робить свою справу, повинен так і продовжувати. Все йде від тренувань — як футболіст виглядає на них, так буде і в матчах. Філіппов це підтверджує", — сказав Ротань в етері УПЛ ТБ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Олександрія — Шахтар ви можете на Football.ua.