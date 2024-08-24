Україна

Форвард Олександрії висловився про перемогу над Шахтарем у матчі УПЛ.

Олександрія у матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі сенсаційно обіграла донецький Шахтар (4:3).

Нападник олександрійців Олександр Філіппов, який відзначився дублем у ворота "гірників", поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Дякую за привітання, але герой матчу сьогодні не я, а вся команда та наші вболівальники. Ми розуміли, що сьогодні перша гра сезону вдома, таке свято, я всіх вітаю з Днем Незалежності України. Вітаю всіх українців, наше місто та наших хлопців.

Ми розуміли, проти кого ми граємо, тому була позамежна мотивація. Добре, що так вийшло. Це показує, що ми справжня команда. Приємні враження, тому що перемогли Шахтар. Така феєрична перемога, тому що поступалися, не все вдавалося, програвали 0:2, але трішки надолужили. Розпочали трошки більше пресингувати та накривати суперника. Добре, що змогли зрівняти рахунок до перерви.

Під час перерви тренер вніс якісь корективи, і ми цим скористалися. Ротань у перерві налаштовував нас тільки на перемогу. Ми розуміли, що можна грати, що гра дається. Поговорили з хлопцями, що треба пресингувати та йти вперед, тоді моменти обов’язково будуть", — заявив Філіппов в інтерв'ю для УПЛ ТБ.