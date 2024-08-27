Україна

УАФ розпочала розслідування щодо кількох гравців закарпатського клубу.

Комітет з етики та чесної гри УАФ завершив службове розслідування за фактом можливого впливу на результат матчу 16 туру української Премʼєр-Ліги в сезоні-2023/24 між Минаєм та київським Динамо.

"Як повідомлялося раніше, службою внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань превентивними заходами було попереджено вплив (маніпулювання) у зазначеному матчі.

У ході службового розслідування були опитані представники Минаю та представник третьої сторони, здійснено відрядження до Миная, зокрема проведено поліграфічні дослідження. Усі зібрані матеріали передано на розгляд до КДК УАФ.

Також у ході розслідування комітетом виявлені нові факти порушення Кодексу етики та чесної гри, на підставі яких розпочато окреме службове розслідування щодо деяких футболістів Миная", — йдеться у заяві УАФ.

Нагадаємо, ще у квітні з'явилася інформація про те, що деякі люди хотіли підкупити гравців Минаюя, щоб гарантувати поразку у матчі з Динамо. Тоді Минай провів внутрішнє розслідування, після чого справу передали до УАФ.

Наразі Минай виступає у Першій лізі, де після двох ігор команда набрала три очки.