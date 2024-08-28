Україна

Український хавбек може продовжити кар'єру в Італії.

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє LaViola.it.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця зацікавлена ​​Фіорентина, яка, як і раніше, хоче посилити центральну лінію команди, незважаючи на прихід Ясіна Адлі з Мілана

Діючий контракт футболіста з біло-синіми розрахований до літа 2025 року.

У нинішньому сезоні Шапаренко провів вісім матчів, у яких забив два голи та віддав три гольові передачі.