Україна

Футболіст розуміє, навіщо змінив команду.

Півзахисник Лехії Антон Царенко, контракт якого належить київському "Динамо", прокоментував перехід до польського клубу.

"Я приїхав до Лехії одразу після закінчення літніх зборів із Динамо. Команда мене дуже добре прийняла, а Гданськ — гарне місто. Я дуже радий, що приєднався до клубу з такою історією. У нас спільні цілі і ми разом боремося за них.

Коли я переходив до Лехії, я знав, що в команді вже є українські легіонери — з деякими я був знайомий. Звісно, їхня присутність у роздягальні та на полі додає впевненості й дає змогу легше знаходити спільну мову одне з одним.

І в Динамо, і в Лехії, як і в усіх інших командах є свої плюси та мінуси. Перш за все, я прийшов сюди за ігровою практикою — у моєму віці потрібно грати. Сподіваюся, що я допоможу Лехії, а Лехія допоможе мені, і ми разом закріпимо позицію в чемпіонаті Польщі.

Зараз у Лехії турнірна ситуація складна, але, я вважаю, що у цієї команди є все, щоб боротися за більш високі місця в таблиці.

Я розумію, що я гравець невисокого зросту. Однак у мене є свої сильні сторони, і я знаю, на що розраховувати і як боротися з більш фізично сильними гравцями", — сказав Царенко.

Всього Антон Царенко має на своєму рахунку 21 матч у першій команді Динамо, в який він забив 2 голи.

Портал Transfermarkt оцінює молодого гравця в 300 тисяч євро.