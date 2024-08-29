Футболіст розуміє, навіщо змінив команду.
АНТОН ЦАРЕНКО, ФК ДИНАМО КИЇВ
29 серпня 2024, 15:55
Півзахисник Лехії Антон Царенко, контракт якого належить київському "Динамо", прокоментував перехід до польського клубу.
"Я приїхав до Лехії одразу після закінчення літніх зборів із Динамо. Команда мене дуже добре прийняла, а Гданськ — гарне місто. Я дуже радий, що приєднався до клубу з такою історією. У нас спільні цілі і ми разом боремося за них.
Коли я переходив до Лехії, я знав, що в команді вже є українські легіонери — з деякими я був знайомий. Звісно, їхня присутність у роздягальні та на полі додає впевненості й дає змогу легше знаходити спільну мову одне з одним.
І в Динамо, і в Лехії, як і в усіх інших командах є свої плюси та мінуси. Перш за все, я прийшов сюди за ігровою практикою — у моєму віці потрібно грати. Сподіваюся, що я допоможу Лехії, а Лехія допоможе мені, і ми разом закріпимо позицію в чемпіонаті Польщі.
Зараз у Лехії турнірна ситуація складна, але, я вважаю, що у цієї команди є все, щоб боротися за більш високі місця в таблиці.
Я розумію, що я гравець невисокого зросту. Однак у мене є свої сильні сторони, і я знаю, на що розраховувати і як боротися з більш фізично сильними гравцями", — сказав Царенко.
Всього Антон Царенко має на своєму рахунку 21 матч у першій команді Динамо, в який він забив 2 голи.
Портал Transfermarkt оцінює молодого гравця в 300 тисяч євро.