Україна
30 серпня 2024, 20:06
Рух із дублем Краснопіра розтрощив Інгулець
У другому таймі команду Віталія Пономарьова було просто не спинити.
Рух — Інгулець, фото УПЛ
30 серпня 2024, 20:06
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — Інгулець 5:0
Голи: Карабін, 14, Квасниця, 47, Краснопір, 51, 60, Холод, 56
Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик (Руніч, 64), Роман — Федор (Русяк, 79), Підгурський (Слюсар, 78), Притула (Товарницький, 65) — Квасниця, Краснопір, Карабін (Семотюк, 72).
Інгулець: Паламарчук — Білоцерковець, Малиш, Шершень (Вілівальд, 76), Мельничук (Сад, 62) — Волохатий, Лісняк (Могильний, 77), П’ятов — Козак, Резепов (Кисленко, 84), Пушкарьов (Мисик, 62).
Попередження: Дідик — Мельничук