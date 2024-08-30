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Рух — Інгулець 5:0
Голи: Карабін, 14, Квасниця, 47, Краснопір, 51, 60, Холод, 56

Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик (Руніч, 64), Роман — Федор (Русяк, 79), Підгурський (Слюсар, 78), Притула (Товарницький, 65) — Квасниця, Краснопір, Карабін (Семотюк, 72).

Інгулець: Паламарчук — Білоцерковець, Малиш, Шершень (Вілівальд, 76), Мельничук (Сад, 62) — Волохатий, Лісняк (Могильний, 77), П’ятов — Козак, Резепов (Кисленко, 84), Пушкарьов (Мисик, 62).

Попередження: Дідик — Мельничук