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Наставник львівської команди поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував розгромну перемогу своєї команди в матчі УПЛ проти Інгульця (5:0).

"Ми здобули розгромну перемогу, але я б не сказав, що ця гра складалась легко для нас. Перший тайм був досить непростим, адже Інгулець чинив серйозний спротив. Багато з того, що ми планували, нам вдалося втілити на полі, але були моменти, які нас не вдалися.

Ідеальну гру не зіграє жодна команда і помилки будуть завжди, як і сьогодні вони траплялись в нашій грі. В середині першого тайму Інгулець мав певну ігрову перевагу і в перерві ми звернули на це увагу. Потрібно зберігати концентрацію, особливо це стосується молодих футболістів. Вони не мають права зупинятись при любому рахунку й мають рухатись далі.

В перерві була чоловіча розмова в роздягальні і команда добре розпочала другий тайм. Нам вдалося швидко забити другий гол. Після цього Інгулець розкрився, нам було легше атакувати та створювати моменти. В цей період ми переважали суперника та реалізували свої нагоди біля воріт Інгульця.

Олексій Товарницький та Назар Русяк виходили на поле при рахунку 5:0, тому важко оцінити їхні дії в цій грі. Футболісти проявляють себе за інших умов, коли рахунок не настільки сприятливий для команди. Водночас кожен наш гравець має шанс зіграти та показати себе на рівні УПЛ. Таку можливість отримують ті футболісти, які добре проявляють себе в тренувальному процесі.

В нас грає молодь і хочеться, щоб вони до останньої хвилини викладались в кожному матчі, незважаючи на рахунок. Футболісти мають дотримуватись наших ігрових принципів та тішити вболівальників, які приходять підтримувати команду. Ми маємо грати агресивно, створювати якомога більше моментів поблизу воріт суперника, грати вертикально і демонструвати футбол, який подобається глядачам.

Під час паузи на матчі збірних ми продовжимо тренування та готуватимемось до наступних матчів. В нас ще є травмовані гравці, п’ятеро футболістів їдуть в молодіжну збірну, тому тренувальний процес не можна буде назвати повноцінним. Та ми працюватимемо у звичному режимі й готуватимемось до гри з Ворсклою", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Інгулець.