Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 30 серпня 2024 року.

У п'ятому турі УПЛ-2024/25 львівський Рух удома розгромив петровський Інгулець.

Протягом першого тайму поєдинку вболівальники побачили лише один гол — уперед господарів поля вивів Карабін. У другій половині матчу колектив Пономарьова відправив м'яч у ворота свого суперника ще чотири рази. Результативні удари на рахунку Квасниці, Краснопіра (дубль) і Холода.

Далі на Рух чекає виїзна зустріч із Ворсклою, тоді як Інгулець прийматиме Чорноморець.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Інгулець у рамках 5-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Рух — Інгулець 5:0

Голи: Карабін, 14, Квасниця, 47, Краснопір, 51, 60, Холод, 56



Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик (Руніч, 64), Роман — Федор (Русяк, 79), Підгурський (Слюсар, 78), Притула (Товарницький, 65) — Квасниця, Краснопір, Карабін (Семотюк, 72).



Інгулець: Паламарчук — Білоцерковець, Малиш, Шершень (Вілівальд, 76), Мельничук (Сад, 62) — Волохатий, Лісняк (Могильний, 77), П’ятов — Козак, Резепов (Кисленко, 84), Пушкарьов (Мисик, 62).



Попередження: Дідик — Мельничук