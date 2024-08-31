Україна

Сума трансферу албанського легіонера становила близько 1,5 мільйонів євро.

Нападник Ворскли Таулян Сефері, який лише нещодавно повернувся до розташування полтавського клубу, став гравцем турецького Бодруму. Про це повідомляє Transfermarkt.

За інформацією порталу, сума трансферу 27-річного албанця становила 1,5 мільйона євро. Контракт із турецьким клубом розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, Таулян перебрався до Ворскли влітку 2022 року за 500 тисяч євро. Потім влітку 2023 він вирушив в оренду в Бані Яс. За полтавців Таулян провів 28 матчів, у яких забив 13 голів.

Наразі Ворскла зустрічається з Карпатами у рамках п'ятого туру УПЛ. Стежити за перебігом матчу можна на Football.ua.