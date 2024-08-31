Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 31 серпня 2024 року.

У п'ятому турі УПЛ-2024/25 львівські Карпати поділили очки з полтавською Ворсклою.

Господарі поля відкрили рахунок у матчі в першому таймі завдяки голу Артура Шаха. У другій половині зустрічі Олександр Скляр відновив паритет. Більше результативних ударів у поєдинку не було, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

Далі на Карпати чекає виїзна зустріч із Шахтарем, тоді як Ворскла прийматиме Рух.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Ворскла у рамках 5-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Карпати — Ворскла 1:1

Голи: Шах, 15 — Скляр, 57



Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Очеретько, Альварес, Чачуа (Тлумак, 90+3) — Підлепенець (Кузик, 81), Ігор (Костенко, 64), Шах (Стеніо, 64).



Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Корнієнко (Бацула, 46) — Павлюк (Хрипчук, 80), Скляр (Нестеренко, 80), Челядін — Кане (Ндукве, 75), Ковталюк (Ієде, 59), Мякушко.



Попередження: Альварес, Мірошніченко — Ковталюк, Чорноморець