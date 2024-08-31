Команда Імада Ашура зробила вагомий внесок у перемогу вже в першому таймі.
Чорноморець — Полісся, фото УПЛ
31 серпня 2024, 20:06
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Чорноморець — Полісся 1:4
Голи: Бутков, 45+4 — Назаренко, 3 (пен.), Пайшао, 8, Гуцуляк, 35, Лєднєв, 90+5
На 35-й хвилині Таллес Коста (Полісся) не забив пенальті (воротар).
Чорноморець:
Рудько — Бутко, Удод, Єрмаков (Кисіль, 46), Кайо — Габелок, Білошевський, Шпорн (Сігеєв, 46) — Попов (Нето, 75), Хобленко, Петряк.
Полісся:
Волинець — Тейлор (Смоляков, 40), Віалле, Чоботенко, Михайліченко — Таллес Коста (Мустафаєв, 63), Бабенко, Крушинський (Борел, 76) — Гуцуляк (Макуана, 46), Пайшао, Назаренко (Лєднєв, 62).
Попередження: Кисіль — Гуцуляк, Макуана, Пайшао