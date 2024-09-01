Результат матчу Бундесліги.
Гайденгайм - Аугсбург, getty images
01 вересня 2024, 18:35
В матчі 2-го туру Бундесліги новачок ліги Ганденгайм зустрічався з Аугсбургом.
Господарі буквально розібрали гостей на молекули — фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу 4:0.
Після двох турів Ганденгайм зі стовідсотковим результатом очолює турнірну таблицю. Аугсбург з одним очком на 15-ій сходинці.
Гайденгайм — Аугсбург 4:0
Голи: Ваннер, 8 (пен), Шинза, 30, Бек, 69, Бройніг, 73
Гайденгайм: Мюллер — Траоре, Майнка, Гімбер, Ференбах — Мелоні (Кербер, 41), Шопнер — Бек (Зірслебен, 82), Ваннер (Конте, 71), Шинза (Хонсак, 81) — Пірінгер (Бройніг, 71)
Аугсбург: Лабрович — Педерсен (Вольф, 46), Гоувелееув, Шлоттербек, Яннуліс — Брайтгаупт (Комур, 64) — Реджбечай, Маєр (Якич, 74) — Єнсен (Варгас, 46) — Ессенде, Тіц (Муньє, 59)
Попередження: Шлоттербек, Реджбечай