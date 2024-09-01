Украина: Вторая лига

У третьому дивізіоні України завершилися ще чотири поєдинки.

У рамках четвертого туру української Другої ліги-2024/25 у неділю, 1 вересня, відбулися чотири матчі.

Гол із пенальті 58-річного президента Реал Фарми Миколи Лиховидова допоміг його клубу здолати другу команду тернопільської Ниви. Здобути 3 очки господарям поля не завадило навіть вилучення в другому таймі.

Реал Фарма — Нива-2 (Тернопіль) 2:1

Голи: М. Лиховидов, 10 (пен.), Ладика, 89 — Напуда, 20

Попередження: Гайваненко, Фабер — Бідзінський, Довбецький, Танчак

Вилучення: Гайваненко (Реал Фарма), 58 (друге попередження)

Друга команда Олександрії та Тростянець не виявили сильнішого, поділивши очки в матчі з двома пенальті та вилученням.

Олександрія-2 — Тростянець 2:2

Голи: Базаєв, 41 (пен.), Погорілий, 45+1 — М. Коваленко, 31, Клюс, 90+1 (пен.)

Попередження: Матвіїв, Ухань, Скорко — Сергійчук, Деревинський

Вилучення: Мизюк (Тростянець), 40

Ужгород на виїзді розгромив Реверу 1908. Гості пропустили першими, відповівши на гол господарів поля своїми п'ятьма.

Ревера 1908 — Ужгород 1:5

Голи: Угринюк, 17 — Ільчук, 21, 70, Волошин, 46, Д. Коваленко, 50, 86

Попередження: Пащак, Буртник — Богомаз, Цигак, Д. Коваленко, Антошин

Вилучення: Буртник (Ревера 1908), 76 (друге попередження)

Пробій і Куликів-Білка досить довго не могли відкрити рахунок у матчі, переможцем з якого вдалося вийти саме першим.

Пробій — Куликів-Білка 2:0

Голи: Білий, 75, Оринчак, 85

Попередження: Борисевич, Сікач, Оринчак — Калинчук, Пилипчук, Ничипоренко

Зазначимо, що завтра, 2 вересня, відбудеться заключний поєдинок поточного туру — Металіст 1925-2 прийматиме Ворсклу-2 (початок — о 13:00).