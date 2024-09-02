Україна

Президент Динамо знайшов альтернативний варіант.

Президент Динамо Ігор Суркіс висловив свою думку щодо рівня учасників Ліги Європи.

"Вона мало чим поступається Лізі чемпіонів. І Лаціо, і Рома — це команди, які можуть грати в Лізі чемпіонів. І Галатасарай — чемпіон своєї країни. Тому ці матчі покажуть, на що ми здатні і які позиції там ще потрібно посилювати.

Я так розумію, і Шовковський це може сказати, ми дуже якісно підсилюємося влітку. Запрошувати іноземних гравців — це дуже дорого і важко робити. Коли йде війна, це дуже непросто. Порівнюють, що Полісся і ЛНЗ запрошують... Ми бачили сьогодні цих футболістів. Хай там як, ми повинні були сьогодні забивати 3-4 м'ячі й закривати матч. Це рівень цих команд.

Динамо представляє країну, і поки ми її гідно представляємо. Нам потрібні дуже хороші гравці. Колись були, ми могли їх запросити. Ви ж пам'ятаєте і Беланда, і Ленса. Ці хлопці були дуже хороші і вони складали конкуренцію нашим українським хлопцям. Сьогодні у нас українська команда, молода.

У нас дуже розвинена наша школа. Михавко... Подивіться, цей хлопець прогресує з кожною грою. Тим більше він сьогодні вийшов із травмою. Попов у нас травмований. Михавко вийшов із травмою, тому що Шовковський не хотів ризикувати, щоб випускати Себальйоса. Ми розуміли, що буде важка гра. Шапаренко з мікротравмою, Буяльський три тижні хворів. Є проблеми. Але хлопці, які вийшли сьогодні, довели, що можуть замінити тих, які не можуть грати", — сказав Суркіс.

Раніше Суркіс розповів, де Динамо гратиме домашні матчі єврокубків.