Перші два місця посідають гравці з нідерландського чемпіонату.
Тарас Михавко, Getty Images
03 вересня 2024, 19:21
Центр спортивних досліджень CIES опублікував рейтинг найкращих центральних захисників у Європі за межами топ-5 ліг.
Враховувалися лише показники на старті цього сезону.
Рейтинг очолив Давід Ганцко з Феєнорда, а друге місце у Раяна Фламінго з ПСВ. Трійку найкращих доповнює Ліам Скейлз з Селтіка.
Топ-10 замикає представник київського Динамо Тарас Михавко.
Нинішнього сезону 19-річний українець провів сім матчів, у яких відзначився одним асистом.