Україна

Перші два місця посідають гравці з нідерландського чемпіонату.

Центр спортивних досліджень CIES опублікував рейтинг найкращих центральних захисників у Європі за межами топ-5 ліг.

Враховувалися лише показники на старті цього сезону.

Рейтинг очолив Давід Ганцко з Феєнорда, а друге місце у Раяна Фламінго з ПСВ. Трійку найкращих доповнює Ліам Скейлз з Селтіка.

Топ-10 замикає представник київського Динамо Тарас Михавко.

Нинішнього сезону 19-річний українець провів сім матчів, у яких відзначився одним асистом.