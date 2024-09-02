Україна

Коментар президента столичного клубу після перемоги над ЛНЗ.

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу над ЛНЗ (1:0), а також озвучив плани команди на сезон.

"Ми повинні дивитись на себе. Сьогодні ми могли втратити очки за такої переваги, яку мали.

Ми повинні вигравати свої домашні та виїзні матчі, щоб досягти тієї мети, яку всі вболівальники, гравці, тренери хочуть досягти. А також я, як президент клубу.

Ми хочемо повернути золоті медалі до Києва, а найголовніше — достойно виступити в Лізі Європи, — сказав Суркіс.

Динамо — ЛНЗ 1:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ