Треба про це не забувати.
Судаков, getty images
05 вересня 2024, 13:54
Півзахисник збірної України Георгій Судаков висловився про ерефію та поділився емоціями від зустрічі з колишніми одноклубниками. Його слова наводить ютуб-канал ВЗБІРНА.
"Не знаю, як передати ці відчуття. Це щось неймовірне і жахливе, коли ти граєш у футбол, потім в один момент повітряна тривога, летять ракети і ти перериваєш матч, 2,5 години сидиш в укритті, і потім вирішують взагалі не продовжувати гру.
Всі знають, що країна-терорист постійно атакує. З останніх новин – приліт по Полтаві, постійні обстріли Сум, Харкова, Києва та взагалі всієї України. Треба кожен день згадувати про те, що Росія – країна-терорист.
Якщо чесно, час швидко пройшов. Два місяці навіть не помітив. Пройшли збори, вже почали чемпіонат. Час так швидко летить – нещодавно тільки грали матч проти Бельгії, а вже знову збираємося на матчі Ліги націй.
Звичайно, за всіма хлопцями сумував – і за Таловєровим, і за Мудриком, і за Трубіним. Всіх радий бачити, тому насолоджуюсь часом, проведеним у збірній", — сказав Судаков.