Україна

Треба про це не забувати.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков висловився про ерефію та поділився емоціями від зустрічі з колишніми одноклубниками. Його слова наводить ютуб-канал ВЗБІРНА.

"Не знаю, як передати ці відчуття. Це щось неймовірне і жахливе, коли ти граєш у футбол, потім в один момент повітряна тривога, летять ракети і ти перериваєш матч, 2,5 години сидиш в укритті, і потім вирішують взагалі не продовжувати гру.

Всі знають, що країна-терорист постійно атакує. З останніх новин – приліт по Полтаві, постійні обстріли Сум, Харкова, Києва та взагалі всієї України. Треба кожен день згадувати про те, що Росія – країна-терорист.