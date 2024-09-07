Україна

Коуч відповів на запитання після першого проведеного тренування з "біло-зеленими".

Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко прокоментував своє призначення на посаду наставника столичної команди в УПЛ.

"Чудове враження, чудова атмосфера, позитивні емоції, тому що для мене це другий клуб у Прем’єр-Лізі. Я відчуваю себе тут дуже комфортно, в перший день, тому що хлопці налаштовані дуже добре, керівництво клубу, тому перший день пройшов в емоціях, в хорошій, дружній атмосфері.

В нас була чудова зустріч з президентом клубу Олександром Слободяном напередодні, така футбольна атмосфера з історією, зі спогадами про футбол, дуже багато спілкувалися. Мені сподобалася зустріч і враження від президента, тому що я не був з ним знайомий, тільки з інтерв’ю, знав, що він президент клубу Оболонь, але поспілкувався і в мене хороше, позитивне враження від цієї людини. Поспілкувалися про футбол, він розуміє футбол, тому дуже класна зустріч. Його завжди показують в трансляції і всі бачать, що він переживає і є знаковою людиною в українському футболі, тому що він переживає за клуб, це нормально, це його клуб.

Мій тренерський штаб? До мого тренерського штабу входять Микола Гібалюк, Олександр Антоненко і Артем Кичак. Микола знає мої ідеї, мої принципи, ми давно разом дружимо, давно грали ще з ним, тому мені дуже комфортно з ним. Він позитивна людина, я дуже радий, що він зі мною.

Все дуже чудово, хороша атмосфера, дуже інтенсивне перше тренування. Я думаю, що хлопцям сподобалося, тому що вони вийшли такі виснажені, але з посмішкою і з гарним настроєм.

Тактична схема не важлива в матчі, тому що можна підлаштовуватися під суперника і змінювати схему, але в матчі дуже важливі дії, як ми будемо діяти, тому яка схема буде, то вже ми будемо вибирати конкретно на матчі. В Поліссі завжди грали в чотири захисники, але коли ми грали в три, це був вимушений захід для того, щоб перебудуватися, тому що не було зовсім захисників і ми вирішили, що останні три гри ми будемо грати, наприклад, 5-3-2. Тому це була вимушеним, але в Оболоні вже будемо підлаштовуватися під суперника, якщо це буде потрібним.

Стиль футболу це таке, тому що він може бути різним, адже суперник різний. Ми можемо готуватися до одних подій, тактично якісь принципи будувати на футбольному полі, але це може не вийти. Тому ми повинні реагувати на події, незалежно від стилю. В нас, я вважаю, буде свій стиль, сподіваюся на це, тому що у нас нібито час є, але його й немає, і нам потрібно швидко над цим попрацювати з гравцями, щоб вони розуміли мої принципи, мої ідеї. Вже ігри покажуть, який стиль у нас буде, тому що ми не можемо спрогнозувати, як все вийде на футбольному полу. Є ідеї, є думки, але як воно буде? Ми будемо намагатися грати так, щоб подобалося вболівальникам, подобалось президенту клубу, глядачі бачили гру Оболоні й казали, що це – дійсно команда.

Все ще попереду, в нас доволі багато викликів. Я бачив ігри Оболоні, є дуже чудові моменти, на які ми будемо звертати увагу, щоб вони і далі такі були. Але будемо корегувати певні моменти, тому що є речі, над якими нам потрібно попрацювати на тренуваннях. Тому не вважаю, що це не критично, тому що я вам обіцяю, що ми будемо грати до кінця і все робити для того, щоб у нас був позитивний результат. Це нормально, і я не боюсь і не хвилююся за це, тому що я тут, і якби я боявся і хвилювався, то мене тут, мабуть, не було.

Які цілі на цей сезон? Для себе я дуже великі цілі ставлю, і я сьогодні сказав гравцям, що в нас у кожного є ціль, яку ми собі плануємо і досягаємо, і разом в одній родині ми маємо рухатися до цих цілей і досягати. Тому будемо максимально ставити цілі, а як вийде, час покаже.

Зараз аналітик команди підготує дані по Олександрії. Будемо вже готуватися з завтрашнього дня до Олександрії, тому що це дуже хороша команда, непроста команда. Та й Шахтар теж. Та всі ігри, не обов’язково це Шахтар, чи Динамо, чи Чорноморець, чи інша команда. Нам потрібно готуватися дуже плідно для того, щоб досягати результату.

Секретів немає, тому що тренері все роблять в тижневому циклі. Все для того, щоб команда була, те, що вони хочуть бачити в грі, ті цілі, які будуть на гру, тактичні. А вже гравці виходять на поле і їх втілюють. Тому я дуже розраховую на своїх гравців, я дуже в них вірю. І думаю, дуже багато залежить і від них, і від тренерського штабу, від вболівальників, як вони будуть підтримувати нашу команду. Тому це, я вважаю, в комплексі.

Коли я був гравцем, мріяв і ставив собі цілі. І крок за кроком досягав їх. Більш дорослі мрії, і в мене все виходило. Тому я як тренер ставлю якісь цілі, є якісь мрії, і я вважаю, що вони втіляться.

Що можете сказати вболівальникам? Я часто бував на цьому стадіоні, бачив, як тут вболівають, підтримують клуб. Тому я хочу побажати, щоб і далі це було. Будуть перемоги, будуть поразки, але завжди хочу, щоб вони нас підтримували, приходили на стадіон і вболівали за нас", — наводить слова Шищенка прес-служба клубу.

Після п'яти турів Оболонь набрала лише одне очко і посідає останнє, 16 місце в УПЛ.