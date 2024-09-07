Україна

Ще один новобранець у складі "пивоварів".

Оболонь у своїх соціальних мережах оголосила про підписання контракту з молодим захисником Андрієм Ломницьким.

Деталі угоди з 18-річним українцем не розголошуються, але відомо, що він мав статус вільного агента.

Останнім клубом Ломницького були львівські Карпати, де він цього сезону провів два матчі за молодіжний склад, відзначившись одним асистом. Усього на його рахунку чотири матчі за основну команду.

Додамо, що раніше Оболонь змінила головного тренера та взяла в оренду захисника ЛНЗ.