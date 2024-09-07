Україна

За "синьо-жовтих" Євген відіграв 87 матчів.

Лівий вінгер Євген Коноплянка, який у липні 2024 року повісив бутси на цвях, отримав від президента УАФ Андрія Шевченка іменну футболку.

Яскравий птах. Чим нам запам'ятається Коноплянка

Зі збірною України 34-річний ексгравець попрощався перед поєдинком 1 туру Ліги націй-2024/25 з Албанією. На іменній футболці вказана кількість зіграних Коноплянкою матчів за "синьо-жовтих".

"Євген – справжня легенда українського футболу. Футбольна родина дякує за кожну гру, голи, що змушували стадіони шаленіти! Коноплянка залишив важливий слід в історії українського футболу. Досягнення Євгена надихатимуть майбутні покоління", — заявили в УАФ.

Останнім за національну команду для Євгена був матч проти Англії на Вемблі Стедіум у березні 2023 року.

За поєдинком Україна — Албанія слідкуйте в нашій текстовій онлайн-трансляції.