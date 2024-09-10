Богдан з повагою ставиться до рідного клубу.
БОГДАН ЛЄДНЄВ, СК ДНІПРО-1
10 вересня 2024, 09:45
Півзахисник Полісся Богдан Лєднєв заявив, що не буде святкувати гол у ворота Динамо.
"Не буду святкувати, тому що цей клуб багато мені дав, в мене класні стосунки з хлопцями, керівництвом та тренерським штабом. У мене немає ніяких образ, є тільки повага. Я планую, дай Боже, забити, але святкувати не буду", — сказав Лєднєв.
26-річний півзахисник є вихованцем Динамо.
Найближчий матч між Динамо та Поліссям відбудеться у 13 турі чемпіонату України.