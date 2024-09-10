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Скандальний ексдинамівець "відзначився" вчергове.

Нападник Динамо Жерсон Родрігес, який на правах оренди виступає за китайський Гуансі Халіао, був виключений зі складу збірної Люксембургу, повідомляє L’Essentiel.

Жерсон залишив розташування національної команди після мінімальної поразки від Білорусі (0:1). Головний тренер команди Люк Гольц, сказав, що це відсторонення є "дисциплінарним заходом".

"Я не буду приховувати, що мене непокоїть його фізична форма. Якщо він хоче продовжувати виступати на професійному рівні, то він має щось із цим зробити. Але це не є причиною його відсторонення, яке є дисциплінарним заходом. Причини цієї санкції залишаться всередині команди", — сказав Гольц.

Раніше Жерсон Родрігес отримав 18 місяців умовного ув'язнення.