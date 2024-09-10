Ліга націй

Наставник бельгійської збірної поділився своїми думками після гри з Францією.

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско прокоментував поразку своєї команди у матчі другого туру Ліги націй проти Франції (0:2).

"Після 25 хвилин ми кинули грати. Нормально, що ми розчаровані. Ми мали три моменти, один із них був явним шансом на гол, але це проблема, яку ми маємо вже довгий час. На початку ми мали інтенсивність, а потім ми трохи втратили перевагу.

Говорячи про Францію, ви можете бачити, які вони мають гравці, які мають значення. Гравці у півзахисті можуть виграти м'яч та вирватися вперед. Сьогодні їхній рівень був вищим", — наводить слова Тедеско прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція – Бельгія.