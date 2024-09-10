Україна

Криворізький клуб сплатить 75 тисяч гривень, а львівський — 100.

Офіційний сайт УАФ повідомляє, що Контрольно-дисциплінарний комітет організації ухвалив низку рішень.

Зокрема, КДК розглянув матеріали щодо можливих порушень регламенту після матчу Карпати — Кривбас (3:0) у 2-му турі УПЛ. Криворізький клуб зобов'язали сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 25 тисяч гривень за порушення регламентних норм, а саме щодо рукостискання головних тренерів команд біля лав запасних після матчу.

У КДК також вирішили оштрафувати обидва колективи за неетичну, некоректну поведінку тренерів, а саме керманича Кривбасу Юрія Вернидуба та асистента головного тренера Карпат Ігоря Єрмакова. Львів'ян оштрафували на 100 тисяч гривень, тоді як клуб із Кривого Рогу зобов'язали сплатити ще 50 тисяч грн.

Також повідомляється, що до Єрмакова застосували санкцію у вигляді суспільно-корисної діяльності у сфері футболу, а саме зобов'язали його провести дві освітні лекції (тривалістю не менше 45 хвилин кожна) щодо необхідності дотримання положень Кодексу етики і чесної гри УАФ футболістами та офіційними особами клубів до, під час та після матчів, для команд Карпати та Карпати U-19.