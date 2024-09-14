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Керманич Карпат висловився після розгрому від Шахтаря.

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко дав свій коментар після поразки від Шахтаря у Львові, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Шахтар — Карпати 5:2 Відео голів та огляд матчу 14.09.2024

Спеціаліст поділився враженнями після матчу шостого туру чемпіонату України:

"Вважаю, що Карпати грали у відкритий футбол. Ми намагалися забрати м'яч у Шахтаря. Здебільшого нам це вдавалося, але гра показала, що цей фактор був ключовим. Адже майстерність Шахтаря вища від нашої гри у пресингу. Вони створили всі моменти відразу після того, як виходили з-під нашого тиску. Було хвилювання у багатьох моментах. Але ми побачили, що можемо це робити. Молоді гравці і хлопці, які ще вчора були у Першій лізі, зрозуміли, що і проти найкращої команди України можна діяти першим номером", — сказав Лупашко.

Він додав, що в ході матчу не думав про перебудову гри своїх підопічних.

"Наша гра повинна бути стабільною проти будь-якого суперника. За будь-якого рахунку, як, наприклад, 1:1 проти Шахтаря. Гра має бути незмінно агресивною. Тільки так ми зможемо щось змінити в нашому футболі. Я часто чую від експертів та вболівальників фрази, мовляв: "Нудно дивитись футбол, коли вся команда сидить позаду, обороняється". А коли відбиваються, то потім на пресконференції розповідають, що вони відбилися, протримались... Цей шлях не має перспективи. Ми в Україні повинні робити нові кроки в розумінні гри. Коли більшість українських команд буде намагатися грати першим номером, коли ми перестанемо відходити на свою половину поля після забитого гола – наш футбол зміниться. Ми не будемо виходити в єврокубки і грати залежно від суперника, а у внутрішньому чемпіонаті домінувати. Ми маємо змінювати психологію гравців. Вони повинні розуміти те, що можна грати проти будь-якого суперника першим номером. Принаймні, намагатися. І тоді люди підуть на футбол. Не буде такого, що я вболіваю за свою команду і задоволений нічиєю з Шахтарем. Але нейтральному вболівальнику не цікавий такий футбол. Його цікавить атака, пресинг, знову атака... Я вважаю, що так ми маємо змінювати розуміння футболу. В нас існує стереотип про те, що рахунок потрібно утримувати. Так, ми повинні його зберігати, але завдяки тиску, пресингу та якісної роботи на м'ячі", — вважає керманич львів'ян.

Лупашко також оцінив гру бразильського новачка Бруніньйо, нещодавно орендованого в Атлетіко Мінейро півзахисника.

"Ми намагалися дати йому ігровий час, бо через орендну угоду з Шахтарем Олег Очеретько не міг допомогти нам сьогодні. Можливо, якби це був інший суперник, то Бруніньйо не так критично б виглядав у грі без м'яча. На фоні Шахтаря це було дуже помітно. Ми просідали у цьому компоненті. Над грою без м'яча потрібно працювати, але якщо говорити про його дії з м'ячем, то Бруніньйо дуже сильний гравець", — заявив спеціаліст.

Головний тренер Карпат вважає, що досягнення результату будь-якою ціною є шляхом в нікуди.

"Коли є розуміння того, що ти хочеш досягти результату, то має бути відповідний план. Гравці мають розуміти своє завдання. Це наслідок тренувального процесу. Якщо він якісний, то результат прийде. Він дуже важливий. У футболі найважливіше – це результат. Але досягати результату будь-якою ціною – це шлях в нікуди. Сьогодні ти думаєш лише про результат, але завтра у тебе не буде футбольної ідентичності. Це дуже важливо. Треба досягати результат завдяки якісній роботі на тренуваннях. Цілі на сезон? Так, вони є. І як для новачка Прем'єр-ліги вони дуже амбітні. Але ми розуміємо, що будувалося все нашвидкоруч. Мова і про селекційний напрямок, і про фізичну підготовку гравців, розуміння наших ідей... Це неможливо зробити за тиждень до початку чемпіонату, але поступово ми все підтягуємо і стабілізовуємо", — пояснив він.

Наостанок, Лупашко відповів, скільки часу потрібно його команді для досягнення поставлених цілей.

"Не знаю. Кажуть, що на побудову команди треба два роки. Хтось каже, що рік, три роки... Це складний процес. Звісно, його ніхто не хоче розтягувати, але я вважаю, що з кожною грою, з кожним тижнем ми стаємо кращими. Гравці краще розуміють наші вимоги, прогрес є. Не потрібно ставити якісь дедлайни, потрібно постійно приділяти час процесам, у яких ми провисаємо. Ми про це говоримо під час теоретичних занять. Але розуміємо, що є більш глобальні речі, у яких ми прогресуємо, які для нас є більш важливими", — додав спеціаліст.

Нагадаємо, нещодавно КДК УАФ оштрафував Карпати за поведінку асистента головного тренера.