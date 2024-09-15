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Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Зорею.

Київське Динамо напередодні обіграло луганську Зорю в гостьовому поєдинку шостого туру української Прем’єр-ліги.

Зоря — Динамо Київ 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Максим Брагару прокоментував виступ своєї команди.

"Враження дуже позитивні. Найголовніше, що виграли сьогодні. Удалось забити свій дебютний м’яч за Динамо. Удячний команді за це. І рухаємось далі.

Я на кожен матч виходжу з думками про те, щоб забити, щоб команда перемогла. Важливий м’яч для мене, можу так сказати. Буду й надалі працювати та робити все від себе залежне.

Можна сказати, що просто не вдавалось забити, м’яч не йшов у ворота. Ми створювали моменти, були й стійка, й поперечина, тиснули на суперника. Так, не вдавалося забити, але врешті-решт забили двічі та здобули перемогу.

Я би не сказав, що були якісь складнощі. Зазвичай усі виходять на гру з максимальним настроєм, щоб перемагати, і сьогодні ми це зробили.

Себальйос? Це більше питання не до мене, а до тренера. Я не хочу й не можу якось оцінювати ігрові якості партнера, це прерогатива тренерського штабу.

Настанова для мене була одна — грати у футбол, забивати м’ячі та вигравати цю гру. У підсумку, я прибрав захисника та пробивав у дальній кут. М’яч, хоч і зачепив захисника, усе одно залетів туди, куди я пробивав.

Тепер найголовніше — добре відновитись, це буде на першому плані, підійти до майбутньої гри в максимальних кондиціях, показувати свій футбол та вигравати", — заявив український виконавець.

Наступний матч київське Динамо проведе вдома проти полтавської Ворскли.