Україна

Матчі дев'ятого туру чемпіонату були поділені на три дні.

Українська прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала календар матчів дев'ятого туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.

Матчі дев'ятого туру були поділені на три дні. Тур розпочнеться у п'ятницю з протистояння між Чорноморцем та Оболонню, а закінчиться у неділю зустріччю Динамо Київ — Кривбас.

УПЛ. 9 тур

4 жовтня, п’ятниця

Чорноморець — Оболонь 15:30

Інгулець — Карпати 18:00

5 жовтня, субота

Верес — Зоря 13:00

Олександрія — Рух 15:30

Колос — Лівий Берег 18:00

6 жовтня, неділя

Ворскла — Полісся 13:00

Шахтар — ЛНЗ 15:30

Динамо — Кривбас 18:00

Після шести турів Полісся та Олександрія (по п'ять ігор) очолюють турнірну таблицю УПЛ, набравши по 13 очок.