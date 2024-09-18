Матчі дев'ятого туру чемпіонату були поділені на три дні.
Кривбас - Динамо Київ, Dynamo.kiev.ua
18 вересня 2024, 15:50
Українська прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала календар матчів дев'ятого туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.
Матчі дев'ятого туру були поділені на три дні. Тур розпочнеться у п'ятницю з протистояння між Чорноморцем та Оболонню, а закінчиться у неділю зустріччю Динамо Київ — Кривбас.
УПЛ. 9 тур
4 жовтня, п’ятниця
Чорноморець — Оболонь 15:30
Інгулець — Карпати 18:00
5 жовтня, субота
Верес — Зоря 13:00
Олександрія — Рух 15:30
Колос — Лівий Берег 18:00
6 жовтня, неділя
Ворскла — Полісся 13:00
Шахтар — ЛНЗ 15:30
Динамо — Кривбас 18:00
Після шести турів Полісся та Олександрія (по п'ять ігор) очолюють турнірну таблицю УПЛ, набравши по 13 очок.