Україна

Дивіться трансляцію перенесеного матчу УПЛ разом з Football.ua.

Сьогодні, 18 вересня, відбудеться перенесений матч четвертого туру української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київське Динамо та полтавська Ворскла.

Матч пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського та розпочнеться о 18:00 за Києвом.

Головним арбітром матчу буде Володимир Новохатній, а допомагатимуть йому Семен Шлончак та Дмитро Запороженко. За систему ВАР відповідатиме Микола Балакін.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Ворскла:

Після чотирьох ігор Динамо набрало 12 очок і посідає третє місце в УПЛ, відстаючи від Полісся та Олександрії на один бал, але у суперників на одну гру більше. У Ворскли п'ять ігор та вісім балів — дев'ята позиція.