Україна

Наставник полтавців поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Головний тренер полтавської Ворскли Сергій Долганський прокоментував поразку своєї команди у перенесеному матчі четвертого туру УПЛ проти київського Динамо (1:3).

"Гра видалася такою, якою ми її очікували. Знаємо клас Динамо, бачили цю команду в єврокубках.

Намагалися перекривати зони, нівелювати сильні сторони суперника, але спочатку пропустили гол зі стандартного положення, а потім, майже одразу, пропустили необов’язковий гол, який став наслідком нашої помилки.

На другий тайм ми вийшли більш зібраними, провели заміни. Щось у нас виходило, щось — ні, але ми забили гол, і могли досягти більшого, та знову пропустили необов’язковий гол.

Стан здоров’я Луки Гучека? У нього підозра на перелом носа", — наводить слова Долганського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Ворскла.