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Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у перенесеному матчі четвертого туру УПЛ проти Ворскли (3:1).

"Вітаю всіх вболівальників Динамо з перемогою і передусім дякую нашим захисникам – Збройним Силам України – за можливість проводити цей чемпіонат. Стосовно гри: ми увійшли в непростий графік, будемо грати через два дні на третій, через три дні на четвертий. Додаються матчі Ліги Європи з цікавою вимушеною логістикою завдячуючи нашим сусідам з-за поребрика. Але маємо те, що маємо… Готуємося. У нас є чудова можливість здійснювати ротацію, що ми зробили сьогодні і плануємо робити надалі для того, аби по-перше, всі гравці були в тонусі, всі були готові вийти на футбольне поле, а по-друге, у гравців була можливість відпочивати і готуватися до матчів.

Дебют легіонерів у стартовому складі, зокрема Себальйоса у захисті та Герреро у нападі? Себальйос грав у захисті, Герреро – у нападі, Себальйос забив гол, Герреро це не вдалося. Безпосередньо після гри ми привітали хлопців з їх дебютними матчами у стартовому складі, а Себальйоса – ще і з дебютним голом.

Щодо травми Себальйоса – на перший погляд нібито нічого страшного немає, але йому все рівно буде зроблено додаткове обстеження для того, щоб ми виключили будь-які ускладнення, які можливі при такому зіткненні. І, безумовно, будемо також робити обстеження для Бражка, тому що він отримав відчутний удар у грудну клітину і, можливо, це забій, але ми маємо виключити якісь ускладнення.

Стосовно їх гри – і одним, і іншим ми задоволені. Вони вперше вийшли у стартовому складі. Одна справа – тренуватися з командою, готуватися до ігор, і зовсім інша – грати матчі. Це зовсім інше навантаження, інша відповідальність, яка накладає свій відбиток на дії гравців. В цілому я задоволений, але, безумовно, є моменти, які ми маємо покращувати і є моменти, над якими нам завжди треба працювати, аби робити нашу гру більш досконалою.

Безумовно, завжди хочеться забивати другий м’яч, третій, п’ятий, десятий… Але на футбольне поле виходять дві команди, і кожна з них намагається щось протиставити іншій. У першому таймі Ворскла вдесятьох оборонялася дуже щільними редутами, майже не даючи нам можливості приймати м’яч між лініями. Дуже щільно, дуже агресивно. Ми були готові до цього. Я перед грою казав, що на сьогоднішній день є моменти, які мають у першу чергу фундаментально вирівнювати команди перед початком гри – це мотивація, зарядженість на боротьбу, вміння відокремлювати емоції і працювати на результат команди.

У цьому плані хочу навести приклад. Можливо, ви це бачите, можливо – ні: як змінився Шапаренко. Це його індивідуальність, і я чудово розумію, що він такий сам по собі. Але нам вдалося достукатися до нього, щоб він спрямовував свої емоції винятково на те, щоб бути ефективнішим для команди та для своїх індивідуальних дій. Усі команди, виходячи на матч проти Динамо, намагаються грати максимально мотивованими. З різних причин.

Обидві команди зробили по сім замін? Коли відбувається вимушена заміна через струс мозку, лікар повідомляє про це четвертого арбітра, і той дає додатковий лот для команди суперника. У першому таймі така заміна відбулася у Ворскли. Тому ми отримали додатковий лот – шосту заміну. Після ситуації, яка виникла з Себальйосом, навіть якби все обійшлося, я відразу вирішив робити заміну, аби не було жодних ускладнень, адже всі бачили, яким жорстким був стик. Ця заміна вже з нашого боку була вимушеною через можливий струс мозку. Сім замін було з нашого боку, і так само у Ворскли. Дається додатковий лот команді-суперниці, аби вони могли зробити ще одну заміну", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Ворскла.