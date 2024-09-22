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Півзахисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Руху.

У рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги напередодні київське Динамо зіграло внічию проти львівського Руху в домашньому поєдинку.

Динамо Київ — Рух 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Володимир Бражко прокоментував виступ власної команди.

"Дуже цікавий і при цьому складний матч. У Руху сильна молода команда, амбітна. Звичайно, у нас дещо не вийшло, десь не пощастило забити. Могли забивати і в першому таймі, і в другому, але в той же час могли й пропустити. Зрозуміло, ця втрата болюча для нас, але треба продовжувати працювати та здобувати перемоги в наступних матчах.

Власне, було багато перебудов, ми знали, що вони грають один в один по всьому полю. Насправді, незвично для українського футболу, оскільки мало команд грають у такому стилі, але було багато боротьби на полі за позицію, за м’яч. Як я вже сказав, грав вийшла цікавою.

Не сказав би, що нещодавній матч проти Ворскли якось уплинув на відновлення. У нас із цим проблем не було. Далі в нас гра з Лаціо, потрібно готуватись до неї. Треба цей матч забувати, проаналізувати та дивитись далі.

Почуваюсь добре. Трохи є дискомфорт, але як говорять: "Якщо в тебе щось болить, то ти відчуваєш себе живим". Відновлювався, лікарі трохи "поколдували", і вже все добре", — заявив український виконавець.

Наступний матч київське Динамо проведе в номінально домашніх умовах проти римського Лаціо в Лізі Європи УЄФА.