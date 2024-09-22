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Тренер Кривбасу знайшов причину нічиєї з Ворсклою.

Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував домашню нічию з полтавською Ворсклою — 1:1 в 7 турі УПЛ на післяматчевій пресконференції.

"Стосовно матчу, то, що ми, що Полтава – не награли сьогодні на перемогу. Було дуже мало гольових моментів. Але ми забили по голу. Пропустили, потім зрівняли. Добре, що це вдалось до перерви.

В другому таймі гра була в центрі поля без моментів. Одна з небагатьох ігор Кривбасу, коли ми створили дуже мало можливостей для взяття воріт. Але це футбол, так буває. Проаналізуємо, зробимо висновки та будемо готуватись до Олександрії.

В першому таймі гра давалась: створювали моменти, гол забили, але, щоправда, з офсайда. Гра була непоганою. У Ворскли ж не було моментів. Знали, що це бойовий суперник, який добре захищається. Розуміли, що їм буде важко забити.

Нам сьогодні не вистачало гостроти біля чужих воріт. Було багато передач назад, поперечних. Можливо, десь хлопці боялись помилитись, тому так діяли. Проаналізуємо дії команди та пояснимо гравцям, що треба більше загострювати. Адже, якщо не загострювати, то і моментів не буде", — сказав Вернидуб.

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