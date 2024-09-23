Україна

Ковалівський клуб нарешті зміг і забити на власному полі, і при цьому здобути перемогу.

Сьомий тур української Прем’єр-ліги вже традиційно не вдалось умістити в один футбольний уїкенд, тож новий тиждень також розпочинався з матчів національної першості. Ковалівський Колос уже встиг започаткувати для себе традицію грати по понеділках, і цього разу в гості до команди Олександра Поздєєва завітала луганська Зоря.

Як відомо, клуб із Ковалівки належить до вузького кола команд чемпіонату, які ще досі не здобували перемог у поточній кампанії. Найближче до цього Колос підходив хіба що під час нічиєї в нещодавній грі проти черкаського ЛНЗ (1:1). Це був єдиний випадок, коли "колоски" забили першими, ще й дебютний для цього сезону м’яч у Ковалівці, але все одного свого не домоглись. У футболістів Младена Бартуловича з результатами все ж таки справи були краще, проте "мужики" вже встигли закріпити за собою статус безкомпромісного колективу.

Футбол у Кривому Розі — це в нас до повітряних тривог, а от коли гра відбувається в Ковалівці, то це вже до гольової посухи, яка досі не може полишити цей бідолашний населений пункт, у якому дуже люблять футбол. Зоря й сама винувата в тому, що взагалі не ризикувала в першій половині зустрічі й розкрилась лише перед перервою, коли суперники трохи підсіли. А до цього й Колос виглядав не таким уже й безперспективним в атаці.

У будь-якому випадку, саме момент Третьякова з промахом під час удару з лівого флангу штрафного передував небезпечному пострілу Вантуха на протилежному боці поля, а не навпаки. Потім і Мічин дальнім ударом перевірив реакцію Пахолюка, а під завісу тайму ще й Яцик долучився до партнерів, але більшість загроз від Зорі блокували захисники. На відміну від ситуації з Цуріковим, який незадовго до перерви піймав захисника на ривку, але не переграв Турбаєвського в ближньому бою. А так — сухенький тайм.

На другий тайм у складі Колоса з’явився Алефіренко грати проти своєї колишньої команди й у підсумку зіграв ключову роль у зустрічі. Незадовго до його подачі з правого флангу на 62 хвилині схожа швидка атака господарів завершилась офсайдом у Болівара, однак цього разу Третьякову вже ніхто не заважав головою замкнути дальню стійку. І якби в команди Поздєєва була потреба втримувати рахунок, то вона б цим і займалась.

Але Зоря попереду грала безідейно, тож у Колоса було ще кілька моментів, аби позбавити нас інтриги взагалі, але той-таки Алефіренко та Бондаренко пробачили суперників ударами головою з близької відстані. Заміни команді Бартуловича так і не допомогли, тож це друга поразка поспіль для луганців.

У наступному турі ковалівський Колос гостюватиме у львівського Руху, а луганська Зоря прийматиме полтавську Ворсклу.— Зоря 1:0Третьяков, 62Пахолюк — Поправка, Козік, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Краснічі (Салабай, 75) — Гусол (Алефіренко, 46), Оріховський (Дієго, 72), Третьяков — Болівар (Паулаускас, 73).Турбаєвський — Тронтель, Башич (Волошин, 72), Джордан, Вантух — Кирюханцев (Горбач, 63), Дришлюк, Яцик, Мічин — Супряга (Будківський, 63), Антюх.Попередження: Алефіренко, Бондаренко — Дришлюк, Мічин, Беніто, Горбач