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Керманич Олександрії прокоментував перемогу над Кривбасом.

Напередодні в гостьовому поєдинку восьмого туру української Прем’єр-ліги Олександрія переграла криворізький Кривбас.

Кривбас — Олександрія 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри керманич "поліграфів" Руслан Ротань прокоментував виступ власної команди.

"Що стосується нашого лідерства, воно доводиться результатами і працею. Ми завжди повинні думати про результат. Домовились із хлопцями, що не дивимося в турнірну таблицю, а думаємо про кожну наступну гру, а там вже буде видно.

Ми повинні працювати на тренуваннях у недільному циклі і бачити гру таку, яка вона є. У плані досягнення результату, у плані вимог. Дуже задоволений хлопцями, що ми працюємо.

Якщо брати сьогоднішню нашу гру, порівнюючи з минулим чемпіонатом, то ми дуже додали в плані характеру, в плані жаги до перемоги. А що стосується гри, я думаю, що тренерський штаб завжди буде чимось незадоволений, особливо грою".

– Забити гол і сісти в оборону, періодично збивати темп, це і є Ротань-стайл?

"Я не поведусь на ваші провокації, адже ви задаєте дуже гостре запитання. Хтось із журналістів вигадав цей Ротань-стайл. Є конкретний суперник— Кривбас. У чому сила Кривбасу? Грати один в один, не дати супернику зіграти, контратаки, вільний простір, вривання у зони. Тому це не про Ротань-стайл.

Коли гра проходить один в один — дуже тяжко знаходити вільного. Ви розумієте, ми встали сьогодні о 6 ранку, сіли в автобус і приїхали на гру. Будь-якій команді буде важко фізично", — заявив український фахівець.

У наступному турі Олександрія зіграє домашній матч проти львівського Руху.