Україна

Кривбас не відзначився результативними ударами у вчорашньому матчі.

Лівий захисник Кривбасу Олександр Драмбаєв поділився своїми думками щодо поєдинку з Олександрією у восьмому турі УПЛ, передає офіційний сайт криворізького клубу.

Кривбас — Олександрія 0:1 Відео гола та огляд матчу 28.09.2024

Драмбаєв оцінив виступ "червоно-білих" і відповів, чого команді не вистачило для здобуття залікових балів.

"Вважаю, ми показали дуже хороший футбол. У нас все виходило, окрім реалізації моментів. Знали, як буде грати суперник. Розбирали це на теорії, тому знали, до чого готуватись. Сталось так, що було вдосталь моментів, особливо у першому таймі. Могли забивати три-чотири голи та "закривати" гру, але не пощастило в завершенні. Олександрія мала свої один чи два моменти і свій шанс вона реалізувала. Після перерви їм не вдалось нічого створити. Кривбас постійно йшов вперед, дуже хотіли не тільки зрівняти рахунок, а і здобути перемогу, але нам це не вдалось. Сьогодні підвела реалізація. У останній ланці не вистачило останнього пасу, останнього точно удару. Таке буває. Треба ще більше працювати над реалізацією та виправлятись", — зазначив 23-річний гравець.

Захисник також поділився, як колектив зустрів французького новачка Ноа Ндомбазі.

"Все добре. Зробили йому "коридорчик" на першому тренуванні. Трошки пожартували. Поки він займається індивідуально, адже тільки приєднався до команди. Думаю, за декілька днів він вже буде з нами в загальній групі та будемо знайомитись на полі більше", — додав Олександр.

Зазначимо, що в наступному турі чемпіонату України Кривбас гостюватиме в Динамо (6 жовтня).